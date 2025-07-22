Санкції працюють: танкери залишають порт, яким керує Індія, без завантаження грузу

Танкер, зафрахтований енергетичним гігантом BP, залишив порт, яким керує підсанкційна індійська компанія Nayara Energy. Судно не завантажило вантаж.

Що відбувається з танкерами, що мали завантажувати нафту?

Це може свідчити про те, що нові санкції Європейського Союзу проти Росії починають давати результат, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Судно Talara мало завантажити 60 000 метричних тонн (447 000 барелів) дизельного пального з наднизьким вмістом сірки в порту Вадінар, який належить компанії Nayara. Вантаж призначався для Африки. Nayara частково належить "Роснефті", а також BP.

Зміна плану завантаження свідчить, що санкції ЄС, накладені на Nayara, почали ускладнювати експорт нафтопродуктів з цього підприємства, яке є одним із двох приватних експортерів пального в Індії.

Новий санкційний пакет проти Росії, запроваджений ЄС у зв’язку з війною в Україні, націлений на подальше послаблення російської нафтогазової галузі,

– нагадали у Reuters.

Після цього BP відмовилася від судна й знову виставила його для фрахтування в межах Індії або регіону Близького Сходу. Зокрема Nayara заявила, що засуджує "несправедливе та одностороннє" рішення ЄС щодо санкцій проти компанії. Індія, своєю чергою, повідомила, що не підтримує "односторонні санкції" Євросоюзу.

Після введення санкцій Nayara змінила умови тендеру на закупівлю нафти, виданого у понеділок, вимагаючи передоплату,

– додали у матеріалі.

Ще одне судно – танкер середнього класу Pacific Martina, зафрахтований компанією Shell – прибуло до Вадінара 18 липня для завантаження авіаційного пального. Після завантаження паливом Pacific Martina частково залишився завантаженим і наразі стоїть на якорі біля порту поруч із Talara.

Цікаво! Крім того, PetroChina попередньо зафрахтувала середньотоннажний танкер Chang Hang Xing Yun для завантаження 35 000 тонн газойлю 29-31 липня в порту Вадінар із можливістю розвантаження у Сінгапурі або Читтагонгу.