Як пенсіонерам не платити за доставку газу

Нині споживачі газу в Україні мають сплачувати додатковий рахунок на його доставку, що може бути складним для пенсіонерів. Проте окремого тарифу на газ для пенсіонерів чи пільг немає.

Чи можуть пенсіонери не платити за доставку газу

Споживачі мають платити за транспортування газу, навіть якщо не користуються ним, проте мають підключення до мережі, повідомляє 24 Канал з посиланням на НКРЕКП.

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Для розрахунку цього платежу враховують мінімально встановлені показники, тож окремих тарифів на газ чи пільг для пенсіонерів немає. Щоб зекономити гроші, пенсіонеру потрібно повністю від'єднатися від газової мережі.

Важливо! Компанія "Нафтогаз" постачає газ для українських родин за 7,96 грн за кубометр. Ціна буде актуальною до 30 квітня 2026 року. Рішення про незмінність ціни ухвалили завдяки мораторію на підвищення цін на природний газ. Водночас фахівці закликають споживачів відповідально ставитися до розрахунків.

Як від’єднатися від мережі

Припинити постачання газу можна, розірвавши контракт з компанією, що обслуговує ваш будинок. Для цього потрібно:

Отримати спеціальний акт про зупинку постачання газу;

Звернутися до оператора газорозподільної мережі з офіційним проханням розірвати договір.

Після цього фахівці приїдуть та шляхом перекриття запірних пристроїв чи встановлення інвентарної заглушки та опломбування від’єднають вас від газової мережі. Якщо ж компанія відмовиться розірвати договір, то споживач може поскаржитися до НКРЕКП.