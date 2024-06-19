Більше ніж за травень: скільки доведеться платити за світло у червні

Після підняття тарифу на електроенергію платіжка для населення зросте вже з літа. Орієнтовно загальна сума може подорожчати від 400 гривень до майже 1 700 гривень, залежно від кількості спожитих кіловатів в місяць.

На скільки виросте платіжка за світло влітку

Через руйнування та пошкодження енергосистеми Україна внаслідок російських ракетних обстрілів з 1 червня тариф на світло для населення зріс з 2,64 гривні до 4,32 гривні за кіловат. В Міненерго повідомили, що така фіксована ціна для побутових споживачів буде чинна до 30 квітня 2025 року.

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Якщо взяти за основу новий тариф, то вже з червня платіжка за спожиті кіловати зросте від 420 гривень до майже 1 700 гривень, залежно від кількості спожитих кіловатів.

Якщо середньостатистична українська сім'я споживає щомісяця десь 250 кіловатів на годину, то за новим тарифом платіжка становитиме 1 080 гривень. Водночас за тарифом у 2,64 гривні, загальна сума була десь на рівні 660 гривень.

на годину, то за новим тарифом платіжка становитиме Водночас за тарифом у 2,64 гривні, загальна сума була десь на рівні 660 гривень. Якщо сім'я споживає 500 кіловатів за годину щомісяця , тоді сума зросте до 2 160 гривень. До 1 червня сума становила 1 320 гривень.

, тоді сума зросте до До 1 червня сума становила 1 320 гривень. Відповідно за спожиті 1 000 кіловатів доведеться заплатити аж 4 320 гривень, порівняно з 2 640 гривнями, які сплачували раніше.

Яка платіжка за нічним тарифом

У період опалювального сезону з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, діятиме пільговий тариф у 2,64 гривні, втім лише при споживанні у цей період до 2 000 кіловатів на місяць.

Водночас українці можуть сплачувати за світло вдвічі менше, якщо у приватному будинку чи квартирі встановлений багатозонний прилад обліку.

Двозонний лічильник

Тарифи за таким лічильником нараховуються залежно від часу доби. Відтак за спожиті кіловат-години з 23:00 до 7:00 сплачується лише половину вартості – 2,16 гривні за кіловат-годину. А в інші години ціна становить 4,32 гривні за кіловат.

Тризонний лічильник

Якщо сім'я споживає десь 300 кіловатів щомісяця, з яких 150 кіловатів припадає на нічний тариф за двозонним лічильником, тоді загальна сума платіжки може обійтися орієнтовно в 972 гривні.

Тариф у нічний період, з 23:00 до 07:00, становитиме 1,73 гривні за кіловат. Однак з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 вартість за кіловат зростає аж до 6,48 гривні.