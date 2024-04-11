Підвищення тарифу на електроенергію: скільки можуть платити українці вже незабаром

У червні минулого року, після зимових атак на електроенергію, тариф на світло підвищили майже вдвічі. Нині ситуація ще складніша, тому у Міненерго не виключають можливості повторного підвищення тарифу на електроенергію для населення.

Який буде новий тариф на світло

Енергетичний експерт Юрій Корольчук вважає, що найімовірніше підвищення тарифу на електроенергію відбудеться у червні – липні. Як стверджує експерт, в середньому новий тариф може становити від 3,5 до 4 гривень за кіловат.

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Водночас експерт Андріан Прокіп стверджує, що якщо виробником електроенергії є Енергоатом, то тоді вартість нового тарифу становитиме плюс 1 гривню до чинного тарифу у 2,64 гривні за кіловат.

Андріан Прокіп зазначає, що прогнозувати дії Кабміну важко, проте там ймовірно шукатимуть варіанти, як не підвищувати навантаження на споживачів.

У випадку, якщо буде інший виробник електроенергії, то нова вартість разом передачею, розподілом та податками може сягнути навіть 8 – 9 гривень за кіловат. Проте, на його думку, питання економічно обґрунтованої ціни на електроенергію досить складне.

Звичайно, до такого рівня ніхто тарифи підвищувати не буде. Зазвичай у нас підвищують тарифи тільки у крайньому разі, коли вже повна катастрофа. Ці кошти знизять навантаження на компаній-донорів, спроститься проблема боргів на ринку, всі учасники ланцюжка поставки електроенергії населенню зможуть отримувати більше своїх коштів,

– сказав Прокіп.

Яка економічно обґрунтована ціна електроенергії

На думку Володимира Омельченка, економічно обґрунтованою ціною на електроенергію можна вважати ціну для непобутових споживачів. Вона постійно коливається і наразі разом з тарифами на розподіл та передачу становить близько 6 гривень за кіловат.

Якщо зараз не розв'язувати це питання, дефіцит потужностей стане дуже великим й тривалі планові відключення по усій країні можуть стати буденним явищем,

– зазначив Володимир Омельченко.

Разом з цим, він зазначає, що підвищення тарифів – насамперед політичне питання, тому воно буде вирішуватись не чиновниками, Кабміном, Міненерго чи НКРЕКП, а політичною верхівкою. Ці непопулярні заходи можуть негативно позначитися на рейтингу влади, проте нині вони є необхідними.