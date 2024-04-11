Повышение тарифа на электроэнергию: сколько могут платить украинцы уже совсем скоро

В июне прошлого года, после зимних атак на электроэнергию, тариф на свет повысили почти вдвое. Сейчас ситуация еще сложнее, поэтому в Минэнерго не исключают возможности повторного повышения тарифа на электроэнергию для населения.

Какой будет новый тариф на свет

Энергетический эксперт Юрий Корольчук считает, что вероятнее всего повышение тарифа на электроэнергию состоится в июне-июле. Как утверждает эксперт, в среднем новый тариф может составлять от 3,5 до 4 гривен за киловатт.

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В то же время эксперт Андриан Прокип утверждает, что если производителем электроэнергии является Энергоатом, то тогда стоимость нового тарифа будет составлять плюс 1 гривну к действующему тарифу в 2,64 гривны за киловатт.

Андриан Прокип отмечает, что прогнозировать действия Кабмина трудно, однако там, вероятно, будут искать варианты, как не повышать нагрузку на потребителей.

В случае, если будет другой производитель электроэнергии, то новая стоимость вместе передачей, распределением и налогами может достичь даже 8-9 гривен за киловатт. Однако по его мнению, вопрос экономически обоснованной цены на электроэнергию достаточно сложный.

Конечно, до такого уровня никто тарифы повышать не будет. Обычно у нас повышают тарифы только в крайнем случае, когда уже полная катастрофа. Эти средства снизят нагрузку на компаний-доноров, упростится проблема долгов на рынке, все участники цепочки поставки электроэнергии населению смогут получать больше своих средств,

– сказал Прокип.

Какая экономически обоснованная цена электроэнергии

По мнению Владимира Омельченко, экономически обоснованной ценой на электроэнергию можно считать цену для небытовых потребителей. Она постоянно колеблется и сейчас вместе с тарифами на распределение и передачу составляет около 6 гривен за киловатт.

Если сейчас не решать этот вопрос, дефицит мощностей станет очень большим и длительные плановые отключения по всей стране могут стать обыденным явлением,

– отметил Владимир Омельченко.

Вместе с этим, он отмечает, что повышение тарифов – прежде всего политический вопрос, поэтому оно будет решаться не чиновниками, Кабмином, Минэнерго или НКРЕКП, а политической верхушкой. Эти непопулярные меры могут негативно сказаться на рейтинге власти, однако сейчас они являются необходимыми.