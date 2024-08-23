Абоненти, які можуть заощадити: як платити за електроенергію вдвічі менше

З 1 червня тариф на електроенергію для населення зріс майже вдвічі і тепер становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Відтак, українців цікавить питання, як заощадити на світлові.

Як платити вдвічі менше за світло

Як повідомили у Міненерго, українці можуть зменшити витрати на електроенергію, перейшовши на двозонний лічильник. Такий пристрій дозволяє розраховувати вартість електроенергії за двома тарифами:

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денний тариф з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

нічний тариф з 23:00 до 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Зверніть увагу! Встановлений тариф на електроенергію буде діяти до 30 квітня 2025 року.

Окрім цього, протягом опалювального сезону запроваджено пільговий тариф для споживачів електроопалювальних систем. Вартість електроенергії для них складе 2,64 гривні за кіловат-годину.

Крім того, протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину (при споживанні ними в цей період до 2 000 кіловат-годин електроенергії на місяць),

– йдеться у повідомленні Міненерго.

Зауважте! Уряд ухвалив рішення, що взимку електроенергію через борги не відключатимуть для вразливих категорій населення, зокрема для малозабезпечених осіб.