Яким буде тариф на світло для українців у липні

У червні тариф на електроенергію зріс. На це рішення вплинуло багато факторів, зокрема, значне пошкодження енергетичної інфраструктури та скорочення потужностей.

Чи зміниться тариф у липні

У липні тариф для побутових споживачів залишатиметься без змін. Тобто за 1 кіловат-годину українцям доведеться сплачувати 4,32 гривні.

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Раніше цей тариф складав 2,64 гривні за кіловат-годину. Відповідно, через зростання вартості електроенергії, червневі платіжки, які отримають українці у липні, будуть збільшені.

Чому тариф на електроенергію зріс

Тобто, якщо раніше сім'я, яка споживала 250 кіловатів, сплачувала 660 гривень, то тепер ця сума буде уже 1 080 гривень.

Зростання тарифу перш за все пов'язане з пошкодженнями генеруючих потужностей. Україна не має змоги самостійно закривати усі свої потреби. Відповідно, експорт електроенергії було зупинено. Щобільше, інколи для підтримки української енергосистеми, здійснюється імпорт сировини.

Для ремонту деяких енергетичних підприємств знадобиться близько року. Фінансових можливостей для відновлення енергосистеми у України недостатньо. Збільшення тарифу дозволить лише частково закрити ці потреби. Прискоренню відновлення сприятиме збільшення зовнішнього фінансування.