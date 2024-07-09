Яка вартість ракети X-101
За даними СБУ, для ураження медустанови "Охматдит" росіяни таки застосували стратегічну крилату ракету Х-101. Як відомо, це одна з найдорожчих російських ракет. Вартість однієї такої ракети приблизно становить 13 мільйонів доларів, а це вдвічі більше, ніж коштує ракета "Калібр".
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Як повідомляється, ракета Х-101 – це стратегічна авіаційна дозвукова крилата ракета класу "повітря – земля". Це ракета повітряного базування, яку запускають зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 або Ту-95МС. Це нова російська розробка, яка була прийнята на озброєння у 2013 році та випробувана в Сирії під час кампанії проти сирійського народу.