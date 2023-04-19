Підняття тарифу на електроенергію неминуче, – НКРЕКП

Про це під час телемарафону повідомила членкиня Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Ольга Бабій, передає 24 Канал.

Читайте також Україна відновила експорт електроенергії до Словаччини

Вартість кіловат-годин для промислових споживачів та бізнесу складає наразі 6 гривень. У НКРЕКП запевнили, що тариф для населення не буде таким великим. Також Бабій додала, що відомство вимушено переглянути чинний тариф для населення, щоб забезпечити енергетичні компанії необхідними для виробництва електрики коштами в умовах руйнувань інфраструктури

Ключовий чинник, заради чого відбуваються ці процеси – це наявність грошей для того, щоб електроенергія могла вироблятися. Вона не виробляється з повітря. Це паливо, це заробітна плата людей,

– додала вона.

Які зараз тариф діє зараз

Рішення про перегляд тарифу для населення буде озвучене наприкінці квітня або у травні.

Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що тарифи на електроенергію до 30 квітня залишатимуться без змін. Тож у квітні тариф залежатиме традиційно від обсягу спожитих кіловатів:

1,44 гривні за кіловат-годин для тих, хто спожив до 250 кіловат-годин;

1,68 – понад 250 кіловат-годин на місяць.

Механізм ПСО діятиме до 30 квітня цього року. Таким чином ціна на електроенергію до кінця опалювального сезону залишиться незмінною,

– йдеться в повідомленні.

Куди Україна постачає електроенегрію / Інфографіка 24 каналу