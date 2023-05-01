Нафтогаз оприлюднив тариф для населення на наступних 12 місяців

1 травня 2023, 10:01
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Джерело:

НАК "Нафтогаз"

Газопостачальник Нафтогаз оприлюднив тариф для своїх споживачів на наступних 12 місяців. Тариф стосуватиметься 98% населення України.

Тариф на газ від Нафтогаз

У Нафтогазі повідомили, що зафіксували поточний тариф у 7,96 гривні за кубометр газу до 1 травня 2024 року. 

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Також  там нагадали, що рахунок за газ потрібно сплачувати до 25 числа місяця, наступного за розрахунковим. 

Нагадаємо! В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ для населення (побутових споживачів). Відповідно ціна не повинна збільшуватись й бути зафіксованою на рівні тарифу, який діяв таном на 24 лютого 2022 року.

Споживачі тарифу від Нафтогазу

У зв'язку з війною ряд постачальників перестав надавати свої послуги споживачам, тож більшу частину українців перевели на тариф від НАК "Нафтогаз", котрий виконує роль постачальника останньої надії (ПОН). Наразі Нафтогаз постачальник для 98% населення. 

Як змінити постачальника газу 

  • Вибрати компанію, чиїми послугами хочете скористатися.
  • Подати заяву-приєднання до нового постачальника (він може попросити і про інші документи).
  • Отримати відповідь від нового постачальника та дату, коли почне постачати газ.
  • Сплатити фінальний рахунок від старого постачальника.

Автор: Дар'я Вереньова