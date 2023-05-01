Нафтогаз оприлюднив тариф для населення на наступних 12 місяців
1 травня 2023, 10:01Читать новость на русском
Джерело:НАК "Нафтогаз"
Газопостачальник Нафтогаз оприлюднив тариф для своїх споживачів на наступних 12 місяців. Тариф стосуватиметься 98% населення України.
Тариф на газ від Нафтогаз
У Нафтогазі повідомили, що зафіксували поточний тариф у 7,96 гривні за кубометр газу до 1 травня 2024 року.
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Також там нагадали, що рахунок за газ потрібно сплачувати до 25 числа місяця, наступного за розрахунковим.Нагадаємо! В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ для населення (побутових споживачів). Відповідно ціна не повинна збільшуватись й бути зафіксованою на рівні тарифу, який діяв таном на 24 лютого 2022 року.
Споживачі тарифу від Нафтогазу
У зв'язку з війною ряд постачальників перестав надавати свої послуги споживачам, тож більшу частину українців перевели на тариф від НАК "Нафтогаз", котрий виконує роль постачальника останньої надії (ПОН). Наразі Нафтогаз постачальник для 98% населення.
Як змінити постачальника газу
- Вибрати компанію, чиїми послугами хочете скористатися.
- Подати заяву-приєднання до нового постачальника (він може попросити і про інші документи).
- Отримати відповідь від нового постачальника та дату, коли почне постачати газ.
- Сплатити фінальний рахунок від старого постачальника.