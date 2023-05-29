Тариф на газ: голова "Нафтогазу" озвучив ціну до кінця 2024 року
Джерело:НАК "Нафтогаз"
У зв'язку з воєнним станом "Нафтогаз" не змінюватиме тариф для своїх клієнтів щонайменш до 1 травня 2024 року. Він складатиме 7,96 гривні за кубометр.
"Нафтогаз" зафіксував тариф
Тариф "Фіксований" у 7,96 гривні за кубометр почав діяти 1 травня 2023 року. Прикметно, що доти компанія оцінювала вартість газу в ту ж суму.
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Як пояснив голова правління компанії Олексій Чернишов, причини цього:
- воєнний стан;
- економічна ситуація.
Для побутових клієнтів ціна газу залишається незмінною – 7,96 гривні за кубометр з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно. Це рішення прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні,
– зазначив Чернишов.
Як змінити постачальника газу
Загалом же в України нині функціонує лише 9 постачальників, що суттєво менше, ніж до повномасштабної війни. Ціна кубометра газу в них зараз коливається від 7,7 до 9,99 гривні за кубометр.
Для того ж, аби змінити постачальника, потрібно:
- обрати компанію, чиїми послугами хочете скористатися;
- подати заяву-приєднання до нового постачальника (він може попросити і про інші документи);
- отримати відповідь від нового постачальника та дату, коли почне постачати газ;
- сплатити фінальний рахунок від старого постачальника.