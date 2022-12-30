Деякі українці отримуватимуть газ за пільговою ціною від Нафтогазу

Згідно з постановою Кабміну гуртожитки отримуватимуть газ від Нафтогазу за пільговою ціною. Тариф діятиме до 31 березня 2023 року.

Пільговий тариф на газ для гуртожитків

Нафтогаз постачатиме газ для мешканців гуртожитків за ціною 7,42 гривні за кубометр з урахуванням ПДВ, але без вартості доставки. Нагадаємо, що вартість доставки у кожного постачальника різна.

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З 1 листопада 2022 року по 31 березня 2023 року включно "Нафтогаз України" здійснює постачання природного газу підприємствам, установам, організаціям, на балансі яких перебувають гуртожитки (та/або інші житлові будівлі, у яких постійно або тимчасово проживають побутові споживачі), в обсягах та для цілей забезпечення природним газом побутових споживачів, які мешкають у гуртожитках,

– йдеться у повідомленні постачальника. Тарифи на розподіл газу / Інфографіка 24 каналу Як отримати газ за пільговою ціною У Нафтогазі розповіли також, що головна умова постачання природного газу таким підприємствам, установам, організаціям – це письмове звернення до Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" та надання довідки, яка підтверджує перебування на їх балансі гуртожитку (та/або іншої житлової будівлі, у якій постійно або тимчасово проживають побутові споживачі).

Тарифи для побутових споживачів

Для тих хто не змінював річний фіксований тариф на місячний з 1 листопада нічого не зміниться. Споживачі й надалі будуть сплачувати за газ по вже звичному для них тарифу. Також не зміниться й вартість доставки газу.