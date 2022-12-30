Пільговий тариф на газ для гуртожитків
Нафтогаз постачатиме газ для мешканців гуртожитків за ціною 7,42 гривні за кубометр з урахуванням ПДВ, але без вартості доставки. Нагадаємо, що вартість доставки у кожного постачальника різна.
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З 1 листопада 2022 року по 31 березня 2023 року включно "Нафтогаз України" здійснює постачання природного газу підприємствам, установам, організаціям, на балансі яких перебувають гуртожитки (та/або інші житлові будівлі, у яких постійно або тимчасово проживають побутові споживачі), в обсягах та для цілей забезпечення природним газом побутових споживачів, які мешкають у гуртожитках,
– йдеться у повідомленні постачальника.
Тарифи на розподіл газу / Інфографіка 24 каналу
Як отримати газ за пільговою ціною
У Нафтогазі розповіли також, що головна умова постачання природного газу таким підприємствам, установам, організаціям – це письмове звернення до Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" та надання довідки, яка підтверджує перебування на їх балансі гуртожитку (та/або іншої житлової будівлі, у якій постійно або тимчасово проживають побутові споживачі).
Тарифи для побутових споживачів
Для тих хто не змінював річний фіксований тариф на місячний з 1 листопада нічого не зміниться. Споживачі й надалі будуть сплачувати за газ по вже звичному для них тарифу. Також не зміниться й вартість доставки газу.
- Тариф від "Нафтогазу" складає 7,99 гривні за кубометр газу, а його клієнтами є 12,3 мільйона домогосподарств (сімей).