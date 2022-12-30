Льготный тариф на газ для общежитий

Нафтогаз будет поставлять газ для жителей общежитий по цене 7,42 гривны за кубометр с учетом НДС, но без стоимости доставки. Напомним, что стоимость доставки у каждого поставщика разная.

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С 1 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года включительно "Нафтогаз Украины" осуществляет поставки природного газа предприятиям, учреждениям, организациям, на балансе которых находятся общежития (и/или другие жилые здания, в которых постоянно или временно проживают бытовые потребители), в объемах и для целей обеспечения природным газом бытовых потребителей, проживающих в общежитиях,

– говорится в сообщении поставщика. Тарифы на распределение газа / Инфографика 24 канала Как получить газ по льготной цене В Нафтогазе рассказали также, что главное условие поставки природного газа таким предприятиям, учреждениям, организациям – это письменное обращение к Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" и предоставление справки, подтверждающей пребывание на их балансе общежития (и/или другого жилого здания, в котором постоянно или временно проживают бытовые потребители).

Тарифы для бытовых потребителей

Для тех, кто не менял годовой фиксированный тариф на месячный, с 1 ноября ничего не изменится. Потребители и дальше будут платить за газ по уже привычному для них тарифу. Также не изменится стоимость доставки газа.