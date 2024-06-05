Зростання тарифів: чому українцям доведеться платити за світло більше

Вартість електроенергії для населення збільшується. Новий тариф дещо менший ніж очікувалось, однак, він може знову зрости, оскільки теперішнє значення значно нижче за ринкову ціну.

Чому ціна на світло збільшується

З 1 червня тариф для населення зріс майже у 2 рази. Це вимушена міра, зважаючи на стан енергосистеми.

Читайте також Скільки Україна отримала грошей від міжнародних партнерів за два роки війни

У коментарі 24 Каналу експерт Володимир Омельченко зазначив, що таке підвищення пояснюється декількома причинами. Зокрема, відсутністю можливості у "Енергоатому" та "Укренерго" фінансувати різницю між ринковою ціною електроенергії та тарифами для населення.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Для промисловості ціна близько 7,50 гривень. Ціна електричної енергії кінцева для населення 2,64 гривні. Цю різницю покривав "Енергоатом" і компанія "Укренерго". Але приблизна сума покриття витрат цих компаній 150 мільярдів гривень. Зараз цих можливостей у них немає.

Як змінився тариф на світло

Енергосистема України сильно постраждала внаслідок атак росіян. Станом на тепер, збитки уже перевищують 1 мільярд доларів. Втрачено близько 8 гігаватів потужностей.

Раніше тариф на світло складав 2,64 гривні за кіловат-годину. З початку червня він сягнув 4,32 гривні за кіловат-годину. Заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук пояснила на що вплине це збільшення.

Тариф для населення дозволяє нам продовжити наймасштабнішу за часів Незалежності ремонтну кампанію в енергетиці, аби максимально підготувати енергосистему до зими, додати до неї додаткові потужності, а також певною мірою відновити державну генерацію,

– стверджує Гринчук.

Грінчук підкреслила, що різницю між ринковою вартістю – 7,50 гривень за кіловат-годину і тарифом для населення зараз покривають "Енергоатом" і "Укренерго". Теперішня ціна світла, яку сплачують українці це лише собівартість електроенергії, без урахування розподілу та доставки.