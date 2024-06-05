Рост тарифов: почему украинцам придется платить за свет больше
Стоимость электроэнергии для населения увеличивается. Новый тариф несколько меньше чем ожидалось, однако, он может снова вырасти, поскольку нынешнее значение значительно ниже рыночной цены.
Почему цена на свет увеличивается
С 1 июня тариф для населения вырос почти в 2 раза. Это вынужденная мера, учитывая состояние энергосистемы.
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В комментарии 24 Каналу эксперт Владимир Омельченко отметил, что такое повышение объясняется несколькими причинами. В частности, отсутствием возможности у "Энергоатома" и "Укрэнерго" финансировать разницу между рыночной ценой электроэнергии и тарифами для населения.
Для промышленности цена около 7,50 гривен. Цена электрической энергии конечная для населения 2,64 гривны. Эту разницу покрывал "Энергоатом" и компания "Укрэнерго". Но примерная сумма покрытия расходов этих компаний 150 миллиардов гривен. Сейчас этих возможностей у них нет.
Как изменился тариф на свет
Ранее тариф на свет составлял 2,64 гривны за киловатт-час. С начала июня он достиг 4,32 гривны за киловатт-час. Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук объяснила на что повлияет это увеличение.
Тариф для населения позволяет нам продолжить самую масштабную за время независимости ремонтную кампанию в энергетике, чтобы максимально подготовить энергосистему к зиме, добавить к ней дополнительные мощности, а также в определенной степени восстановить государственную генерацию,
– утверждает Гринчук.
Гринчук подчеркнула, что разницу между рыночной стоимостью – 7,50 гривны за киловатт-час и тарифом для населения сейчас покрывают "Энергоатом" и "Укрэнерго". Нынешняя цена света, которую платят украинцы, это лишь себестоимость электроэнергии, без учета распределения и доставки.