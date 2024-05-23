Політичний компроміс: чи досягнуть тарифи на світло 8 гривень

Вже не перший день активно обговорюється питання щодо підвищення тарифів на світло. При його встановленні влада має шукати політичний компроміс між кількома чинниками.

Як може змінитися тариф

Радник Прем’єр-міністра України Юрій Бойко повідомив, що нині ринкова ціна на електроенергію, яку сплачує дрібний бізнес становить 8 гривень за кіловат-годину. Це собівартість сформована на внутрішньому ринку.

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Юрій Бойко Радник Прем’єр-міністра України з питань енергетики Чи може держава собі дозволити встановити аналогічну ціну для населення? Мабуть на сьогодні — ні. Але треба також розуміти, що поточний рівень ціни у 2,64 гривні насправді покриває, і то по багатьох регіонах не в повному обсязі, лише транспортну складову….Тому будь-яка цифра, відмінна від 8 гривень, це політичний компроміс між тим, що вимагає галузь і тим, що держава зможе собі дозволити в якості розумного балансу між економічною доцільністю та соціальним захистом населення.

На його погляд, Україна може уникнути підвищення цін на електроенергію, проте це буде суто політичне рішення.

Тариф 2,64 гривні на сьогодні не дозволяє збалансувати роботу "Енергоатома" та "Укргідроенерго", які й фінансують знижений тариф зі своїх оборотних коштів.

Владі потрібно знайти баланс між: