Как может измениться тариф

Советник Премьер-министра Украины Юрий Бойко сообщил, что сейчас рыночная цена на электроэнергию, которую платит мелкий бизнес составляет 8 гривен за киловатт-час. Это себестоимость сформирована на внутреннем рынке.

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Юрий Бойко Советник Премьер-министра Украины по вопросам энергетики Может ли государство себе позволить установить аналогичную цену для населения? Видимо на сегодня - нет. Но надо также понимать, что текущий уровень цены в 2,64 гривны на самом деле покрывает, и то по многим регионам не в полном объеме, только транспортную составляющую.... Поэтому любая цифра, отличная от 8 гривен, это политический компромисс между тем, что требует отрасль и тем, что государство сможет себе позволить в качестве разумного баланса между экономической целесообразностью и социальной защитой населения.

На его взгляд, Украина может избежать повышения цен на электроэнергию, однако это будет сугубо политическое решение.

Обратите внимание! Тариф 2,64 гривны на сегодня не позволяет сбалансировать работу "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", которые и финансируют сниженный тариф из своих оборотных средств.

Власти нужно найти баланс между: