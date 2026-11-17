Підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення відбудеться у Харкові. Нові ціни набудуть чинності вже незабаром – з 1 січня 2027 року,

Як зміняться суми у платіжках харків'ян

Виконавчий комітет Харківської міської ради 12 листопада ухвалив рішення про підвищення тарифів.

Зокрема, загальна вартість цих послуг для населення зросте на 16,25 гривні.

Згідно з інформацією, загальна плата за обидві послуги становитиме 85,49 гривні за кубометр замість чинних 69,24 гривні:

тариф на водопостачання підскочить до 57,50 гривні (зараз 48,63 гривні);

а за водовідведення доведеться віддавати 27,99 гривні за кубометр (зараз 20,61 гривні).

Зауважте! Для підприємств затвердили окремі розцінки, які з початку 2027 року становитимуть 26,22 гривні за кубометр води та 10,12 гривні за водовідведення з урахуванням ПДВ.

У Департаменті економіки та комунального майна пояснюють, що такий крок є вимушеним. Головна причина криється у зростанні виробничих витрат підприємства, адже електроенергія, реагенти та інші матеріали для очищення води постійно дорожчають.

Якщо порівнювати проєкти цін на 2027 рік, то харківські тарифи залишатимуться одними з найнижчих у країні. Наприклад, у Києві тариф на воду та водовідведення сягне майже 111 гривень за кубометр, у Дніпрі – близько 110 гривень, в Одесі – 102 гривні, а у Львові – понад 97 гривень.

Загалом з 17 великих міст України лише у трьох плата за воду буде нижчою, ніж у Харкові.

Нагадаємо, що українцям слід вчасно проводити повірку лічильника. За інших обставин може виникнути переплата.