Как изменятся суммы в счетах харьковчан

Исполнительный комитет Харьковского городского совета 12 ноября принял решение о повышении тарифов.

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В частности, общая стоимость этих услуг для населения вырастет на 16,25 гривны.

Согласно информации, общая плата за обе услуги составит 85,49 гривны за кубометр вместо действующих 69,24 гривны:

тариф на водоснабжение подскочит до 57,50 гривны (сейчас 48,63 гривны);

а за водоотведение придется платить 27,99 гривны за кубометр (сейчас 20,61 гривны).

Обратите внимание! Для предприятий утвердили отдельные расценки, которые с начала 2027 года составят 26,22 гривны за кубометр воды и 10,12 гривны за водоотведение с учетом НДС.

В Департаменте экономики и коммунального имущества объясняют, что такой шаг является вынужденным. Главная причина кроется в росте производственных затрат предприятия, ведь электроэнергия, реагенты и другие материалы для очистки воды постоянно дорожают.

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Если сравнивать проекты цен на 2027 год, то харьковские тарифы останутся одними из самых низких в стране. Например, в Киеве тариф на воду и водоотведение достигнет почти 111 гривен за кубометр, в Днепре – около 110 гривен, в Одессе – 102 гривны, а во Львове – более 97 гривен.

В целом из 17 больших городов Украины только в трех плата за воду будет ниже, чем в Харькове.

Напомним, что украинцам следует своевременно оплачивать поверку счетчика. В противном случае может возникнуть переплата.