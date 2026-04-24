Комунальні послуги у травні: скільки українці платитимуть за воду
- Тарифи на водопостачання та водовідведення в Україні різні для різних водоканалів, зокрема найдорожчий у Дніпровській області.
- Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що тарифи на воду залишаться без змін, і уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих змін тарифів.
Наприкінці місяця українці завжди цікавляться вартістю комунальних послуг, адже можуть відбуватися деякі зміни. Зокрема важливими залишаються й ціни на воду.
Скільки українці заплатять за воду у травні 2026 року?
Зокрема тарифи на водопостачання та водовідведення є різними, причому вони різні для різних водоканалів, про що повідомляє Мінфін.
Читайте також Українцям відшкодують комуналку: чому так сталось та про які суми йдеться
Зокрема є дві групи тарифів:
- на власне централізоване постачання холодної води та водовідведення (для мешканців приватного сектора, а ще колективних споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері водопостачання);
- та на централізоване постачання холодної води та водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем, для багатоповерхових будинків (суб'єктам господарювання, які є виконавцями цих послуг).
Зверніть увагу!
Зокрема найдорожчий тариф на воду наразі зафіксований у Дніпровській області. Найдорожчою є вода, яку постачає українцям КП "Павлоградське ВУВКГ".
- Ціна за водопостачання встановлена на рівні 39,42 гривні за кубометр;
- а за водовідведення – 14,244 гривні за куб.
Чи планує уряд підвищити, або якимось чином змінити тариф?
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що тарифи на воду для людей мають залишитися без змін Вона також повідомляла, що уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих тарифних змін.
Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску,
– написала Свириденко.
Але наголосила: слід знайти спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів та потреби надавачів послуг, водоканалів.
Зауважте! Згідно з її словами, уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення щодо подальшої долі тарифів.
Що ще слід знати українцям про тарифи?
- Верховна Рада хоче "передати повноваження" щодо тарифів на воду органах місцевого самоврядування. Мова йде про термін до кінця воєнного стану плюс один рік після.
- НКРЕКП залишить за собою повноваження на перевірку тарифів. Але їхню вартість будуть встановлювати індивідуально у кожному регіоні.