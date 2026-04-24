Комунальні послуги у травні: скільки українці платитимуть за воду

Наприкінці місяця українці завжди цікавляться вартістю комунальних послуг, адже можуть відбуватися деякі зміни. Зокрема важливими залишаються й ціни на воду.

Скільки українці заплатять за воду у травні 2026 року?

Зокрема тарифи на водопостачання та водовідведення є різними, причому вони різні для різних водоканалів, про що повідомляє Мінфін.

Зокрема є дві групи тарифів:

на власне централізоване постачання холодної води та водовідведення (для мешканців приватного сектора, а ще колективних споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері водопостачання);

та на централізоване постачання холодної води та водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем, для багатоповерхових будинків (суб'єктам господарювання, які є виконавцями цих послуг).

Зверніть увагу! Детальніше з цифрами можна ознайомитися на сайті.

Зокрема найдорожчий тариф на воду наразі зафіксований у Дніпровській області. Найдорожчою є вода, яку постачає українцям КП "Павлоградське ВУВКГ".

Ціна за водопостачання встановлена на рівні 39,42 гривні за кубометр;

а за водовідведення – 14,244 гривні за куб.

Чи планує уряд підвищити, або якимось чином змінити тариф?

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що тарифи на воду для людей мають залишитися без змін Вона також повідомляла, що уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих тарифних змін.

Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску,

– написала Свириденко.

Але наголосила: слід знайти спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів та потреби надавачів послуг, водоканалів.

Зауважте! Згідно з її словами, уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення щодо подальшої долі тарифів.

Що ще слід знати українцям про тарифи?