З 1 квітня тариф на воду може суттєво зрости для деяких українців

Минулого року влада уже намагалася підняти тарифи на воду, проте цього таки не сталося. Така імовірність є і у 2024 році.

Чи зростуть ціни на воду

Наразі ще не йдеться про офіційне підвищення тарифів, проте на ситуацію можуть вплинути збільшення витрат підприємств, в тому числі і на електроенергію.

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На засіданні НКРЕКП 30 січня були оголошені пропозиції щодо зростання гуртової вартості водопостачання. Наприклад з 1 квітня можуть змінитися наступні ціни:

"Львівводоканал" – 8,11 гривні за кубометр;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 8,11 гривні за кубометр;

"Чернівціводоканал" – 9,06 гривні за кубометр;

"Дрогобичводоканал" – 12,95 гривні за кубометр.

Натомість уже з 1 липня пропонують такі зміни:

"Львівводоканал" – 8,11 гривні за кубометр;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 8,11 гривні за кубометр;

"Чернівціводоканал" – 9,06 гривні за кубометр;

"Дрогобичводоканал" – 12,95 гривні за кубометр.

Може збільшитися вартість для споживачів

Це гуртові тарифи для підприємств, які використовують воду або очищають стічні води іншим регуляторам водопровідно-каналізаційного господарства.

Для деяких споживачів також може зрости вартість водопостачання. За 1 кубометр без ПДВ пропонується:

"Львівводоканал" – 2,64 гривні;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 3,71 гривні;

"Тернопільводоканал" – 11,57 гривні;

"Дрогобичводоканал" – 3,64 гривні.

Натомість у липні: