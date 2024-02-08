Чому сплату можуть не зарахувати

У філії "Газомереж" повідомили, що такі ситуації трапляються, коли споживачі вносять кошти на реквізити Оператора ГРМ, який раніше займався доставкою природного газу. Може статися так, що обслуговуюча компанія змінилася, а люди продовжують платити за тими ж реквізитами.

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Саме у таких випадках гроші йдуть не за місцем призначення і послуга залишається неоплаченою. Відповідно починають накопичуватися борги.

Зверніть увагу! Реквізити та контакти саме вашого Оператора ГРМ знаходяться у відкритому доступі в інтернеті.

Як повернути помилкову оплату