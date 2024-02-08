Почему уплату могут не зачислить

В филиале "Газосетей" сообщили, что такие ситуации случаются, когда потребители вносят средства на реквизиты Оператора ГРМ, который ранее занимался доставкой природного газа. Может случиться так, что обслуживающая компания изменилась, а люди продолжают платить по тем же реквизитам.

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Именно в таких случаях деньги идут не по месту назначения и услуга остается неоплаченной. Соответственно начинают накапливаться долги.

Обратите внимание! Реквизиты и контакты именно вашего Оператора ГРМ находятся в открытом доступе в интернете.

Как вернуть ошибочную оплату