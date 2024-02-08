Реальная стоимость электроэнергии

Татьяна Бойко рассказала для 24 Канала, что рыночную стоимость электроэнергии может установить только сам рынок. Однако ориентировочный коридор цены составляет 6 – 8 гривен.

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Татьяна Бойко Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Могут быть разные пакеты, утро – 10 гривен, ночь – 3 гривен. Это условно, я не могу спрогнозировать, как поведут себя игроки на рынке. Но о рынке пока нет никаких намеков. Вероятно, будет или переходный процесс, или государственное регулирование дальше (когда цену определяет Кабмин), но с целью немного уменьшить дыру в бюджете.

Она добавила, что это зависит от переговоров с донорами. Если доноры не захотят финансировать "дешевые тарифы", то цена может достичь и 6 гривен. Ориентироваться стоит на стоимость для бизнеса

Когда вырастут тарифы

Олег Попенко в разговоре с 24 Каналом, сказал, что стоимость электроэнергии в 2024 году будет расти дважды.

Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКУ Насколько я знаю, в 2024 году планируется, что цены на электроэнергию вырастут дважды за год. То есть один рост будет ориентировочно 1 мая – 1 июня, а второе 1 октября или 1 ноября. Как показывает практика, вот в прошлом году с 1 июня подняли тарифы первый раз, а потом 1 ноября решили не поднимать. Однако в этом году в планах такой рост тарифов есть.

Поэтому цена электроэнергии может вырасти так: