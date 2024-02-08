Реальна вартість електроенергії

Тетяна Бойко розповіла для 24 Каналу, що ринкову вартість електроенергії може встановити лише сам ринок. Проте орієнтовний коридор ціни становить 6 – 8 гривень.

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Тетяна Бойко Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Можуть бути різні пакети, ранок – 10 гривень, ніч – 3 гривень. Це умовно, я не можу спрогнозувати, як поведуть себе гравці на ринку. Але про ринок поки немає жодних натяків. Ймовірно, буде або перехідний процес, або державне регулювання далі (коли ціну визначає Кабмін), але з метою трохи зменшити дірку в бюджеті.

Вона додала, що це залежить від перемовин з донорами. Якщо донори не захочуть фінансувати "дешеві тарифи", то ціна може сягнути й 6 гривень. Орієнтуватися варто на вартість для бізнесу

Коли зростуть тарифи

Олег Попенко у розмові з 24 Каналом, сказав, що вартість електроенергії у 2024 році зростатиме двічі.

Олег Попенко Експерт з питань ЖКП Наскільки я знаю, у 2024 році планується, що ціни на електроенергію зростуть двічі за рік. Тобто одне зростання буде орієнтовно 1 травня – 1 червня, а друге 1 жовтня або 1 листопада. Як показує практика, от минулого року з 1 червня підняли тарифи перший раз, а потім 1 листопада вирішили не піднімати. Проте цього року в планах таке зростання тарифів є.

Тож ціна електроенергії може зрости так: