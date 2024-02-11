Чи зростуть ціни на воду

Наразі ще не йдеться про офіційне підвищення тарифів, проте на ситуацію можуть вплинути збільшення витрат підприємств, в тому числі і на електроенергію.

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На засіданні НКРЕКП 30 січня були оголошені пропозиції щодо зростання гуртової вартості водопостачання. Наприклад з 1 квітня можуть змінитися наступні ціни:

  • "Львівводоканал" – 8,11 гривні за кубометр;
  • "Івано-Франківськводоекотехпром" – 8,11 гривні за кубометр;
  • "Чернівціводоканал" – 9,06 гривні за кубометр;
  • "Дрогобичводоканал" – 12,95 гривні за кубометр.

Натомість уже з 1 липня пропонують такі зміни:

  • "Львівводоканал" – 8,11 гривні за кубометр;
  • "Івано-Франківськводоекотехпром" – 8,11 гривні за кубометр;
  • "Чернівціводоканал" – 9,06 гривні за кубометр;
  • "Дрогобичводоканал" – 12,95 гривні за кубометр.

Може збільшитися вартість для споживачів

Для деяких споживачів також може зрости вартість водопостачання. За 1 кубометр без ПДВ пропонується:

  • "Львівводоканал" – 2,64 гривні;
  • "Івано-Франківськводоекотехпром" – 3,71 гривні;
  • "Тернопільводоканал" – 11,57 гривні;
  • "Дрогобичводоканал" – 3,64 гривні.

Натомість у липні:

  • "Львівводоканал" – 2,74 гривні;
  • "Івано-Франківськводоекотехпром" – 4,35 гривні;
  • "Тернопільводоканал" – 13,19 гривні;
  • "Дрогобичводоканал" – 4,75 гривні.