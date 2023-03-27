Вода, газ чи світло: які тарифи зростуть вже з 1 квітня

У квітні на українців чекає підвищення тарифів, однак лише на одну з комунальних послуг. Інші ж залишатимуться незмінними до кінця опалювального сезону, або у зв'язку з мораторієм уряду на підняття цін.

Які тарифи будуть без змін

Згідно з мораторієм на підвищення цін, тарифи на наступні послуги залишатимуться без змін до кінця війни та ще шість місяців після її закінчення:

розподіл газу;

виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;

постачання гарячої води.

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Тариф на воду зросте

Тариф на водопостачання та водовідведення зросте з 1 квітня, однак зміни у платіжках українці побачать у травні, коли сплачуватимуть за попередній місяці. Нові тарифи НКРЕКП встановить, скоріш за все, на такому рівні:

Дніпроводоканал – 33,56 гривні за кубометр води (водопостачання – 19,48/ водовідведення – 14,08);

Водоканал в Ужгороді – 47,1 гривні (28,8/ 18,3);

Полтававодоканал – 38,41 гривні (20,19/ 18,22);

Житомирводоканал – 48,34 гривні (23,14 / 25,2);

Інфоксводоканал (Одеса) – 39,57 гривні (20,16 / 19,41);

Рівнеоблводоканал – 39,31 гривні (20,67 / 18,64).

Чернігівводоканал – 38,5 гривні (19,14 / 19,36);

Черкасиводоканал – 31,1 гривні (15,75 / 15,37);

Іванофранківськводоекотехпром – 29,5 гривні (13,77 / 15,82);

Хмельницькводоканал – 29,27 гривні (15,07 / 14,02);

Київводоканал – 35,5 гривні (18,81 / 16,7);

Луцькводоканал – 31,71 гривні (12,87/ 17,22);

Запорізький водоканал – 28,37 гривні (19,87/ 11,84);

Вінницяоблводоканал – 31,4 гривні (19,64 / 11,76);

Чернівціводоканал – 28,27 гривні (19,09/ 9,18);

Львівводоканал – 27,2 гривні (18,2 / 9,03);

Тернопільводоканал – 42,03 гривні (19,86 / 22,17);

Міськводоканал СМ (Суми) – 33,6 гривні (16,90 / 16,70);

Дніпро-Кіровоград – 61,72 гривні (35,076/26,652).

Яка ситуація з тарифами на газ

В Харківській, Херсонській та Миколаївській областях тарифи залишаться незмінними.

Що стосується тарифів на газ для населення, то їх встановлюють постачальники, а не НКРЕКП. Наразі відомом, що тарифи до закінчення опалювального сезону залишатимуться без змін, однак після його закінчення є висока ймовірність, що тариф переглянуть.

Вартість кубометра газу зараз варіюється від 7,80 до 28,99 гривні.

Тариф від НАК !Нафтогаз" складає 7,96 гривні за кубометр.

Тариф на електроенергію

Що стосується тарифу на газ для підприємств теплової комунальної енергетики, то він має залишатися незмінним.

Тариф на електроенергію до кінця опалювального сезону теж залишиться без змін. Це підтвердив прем'єр Денис Шмигаль.

Механізм ПСО діятиме до 30 квітня цього року. Таким чином ціна на електроенергію до кінця опалювального сезону залишиться незмінною,

– йдеться в повідомленні.

Ціна електричної енергії для населення до 30 квітня 2023-го року залишиться незмінною: