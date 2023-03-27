Какие тарифы будут без изменений

Согласно мораторию на повышение цен, тарифы на следующие услуги будут оставаться без изменений до конца войны и еще шесть месяцев после ее окончания.

распределение газа;

производство, транспортировка и снабжение тепловой энергии;

снабжение горячей водой.

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Тариф на воду вырастет

Тариф на водоснабжение и водоотвод возрастет с 1 апреля Однако изменения в платежках украинцы увидят в мае, когда будут платить за предыдущий месяц. Новые тарифы НКРЭКУ установит, скорее всего, на таком уровне:

Днепроводоканал – 33,56 гривны за кубометр воды (водоснабжение – 19,48/ водоотвод – 14,08);

Водоканал в Ужгороде – 47,1 гривны (28,8/18,3);

Полтававодоканал – 38,41 гривны (20,19/18,22);

Житомирводоканал – 48,34 гривны (23,14/25,2);

Инфоксводоканал (Одесса) – 39,57 гривны (20,16/19,41);

Ровнооблводоканал – 39,31 гривны (20,67/18,64).

Черниговводоканал – 38,5 гривны (19,14/19,36);

Черкассыводоканал – 31,1 гривны (15,75/15,37);

Иванофранковскводоэкотехпром – 29,5 гривны (13,77 / 15,82);

Хмельницкводоканал - 29,27 гривны (15,07 / 14,02);

Киевводоканал – 35,5 гривны (18,81/16,7);

Луцкводоканал – 31,71 гривны (12,87/17,22);

Запорожский водоканал – 28,37 гривны (19,87/11,84);

Винницаоблводоканал – 31,4 гривны (19,64/11,76);

Черновцыводоканал – 28,27 гривны (19,09/9,18);

Львовводоканал – 27,2 гривны (18,2/9,03);

Тернопольводоканал – 42,03 гривны (19,86/22,17);

Горводоканал СМ (Сумы) – 33,6 гривны (16,90/16,70);

Днепро-Кировоград – 61,72 гривны (35,076/26,652).

Обратите внимание! В Харьковской, Херсонской и Николаевской областях тарифы останутся неизменными.

Какая ситуация с тарифами на газ

Что касается тарифов на газ для населения, то их устанавливают поставщики, а не НКРЭКУ. Теперь известно, что тарифы до окончания отопительного сезона будут оставаться без изменений, однако после его окончания высока вероятность, что тариф пересмотрят.

Стоимость кубометра газа сейчас варьируется от 7,80 до 28,99 грн.

Тариф от НАК "Нафтогаз" составляет 7,96 гривны за кубометр.

Важно! Что касается тарифа на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики, то он должен оставаться неизменным.

Тариф на электроэнергию

Тариф на электроэнергию к концу отопительного сезона тоже останется без изменений. Это подтвердил премьер Денис Шмыгаль.

Механизм ПСО будет действовать до 30 апреля этого года. Таким образом цена на электроэнергию к концу отопительного сезона останется неизменной.

– говорится в сообщении.

Цена электрической энергии для населения до 30 апреля 2023 года останется неизменной: