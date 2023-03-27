Какие тарифы будут без изменений
Согласно мораторию на повышение цен, тарифы на следующие услуги будут оставаться без изменений до конца войны и еще шесть месяцев после ее окончания.
- распределение газа;
- производство, транспортировка и снабжение тепловой энергии;
- снабжение горячей водой.
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Тариф на воду вырастет
Тариф на водоснабжение и водоотвод возрастет с 1 апреля Однако изменения в платежках украинцы увидят в мае, когда будут платить за предыдущий месяц. Новые тарифы НКРЭКУ установит, скорее всего, на таком уровне:
- Днепроводоканал – 33,56 гривны за кубометр воды (водоснабжение – 19,48/ водоотвод – 14,08);
- Водоканал в Ужгороде – 47,1 гривны (28,8/18,3);
- Полтававодоканал – 38,41 гривны (20,19/18,22);
- Житомирводоканал – 48,34 гривны (23,14/25,2);
- Инфоксводоканал (Одесса) – 39,57 гривны (20,16/19,41);
- Ровнооблводоканал – 39,31 гривны (20,67/18,64).
- Черниговводоканал – 38,5 гривны (19,14/19,36);
- Черкассыводоканал – 31,1 гривны (15,75/15,37);
- Иванофранковскводоэкотехпром – 29,5 гривны (13,77 / 15,82);
- Хмельницкводоканал - 29,27 гривны (15,07 / 14,02);
- Киевводоканал – 35,5 гривны (18,81/16,7);
- Луцкводоканал – 31,71 гривны (12,87/17,22);
- Запорожский водоканал – 28,37 гривны (19,87/11,84);
- Винницаоблводоканал – 31,4 гривны (19,64/11,76);
- Черновцыводоканал – 28,27 гривны (19,09/9,18);
- Львовводоканал – 27,2 гривны (18,2/9,03);
- Тернопольводоканал – 42,03 гривны (19,86/22,17);
- Горводоканал СМ (Сумы) – 33,6 гривны (16,90/16,70);
- Днепро-Кировоград – 61,72 гривны (35,076/26,652).
Какая ситуация с тарифами на газ
Что касается тарифов на газ для населения, то их устанавливают поставщики, а не НКРЭКУ. Теперь известно, что тарифы до окончания отопительного сезона будут оставаться без изменений, однако после его окончания высока вероятность, что тариф пересмотрят.
- Стоимость кубометра газа сейчас варьируется от 7,80 до 28,99 грн.
- Тариф от НАК "Нафтогаз" составляет 7,96 гривны за кубометр.
Тариф на электроэнергию
Тариф на электроэнергию к концу отопительного сезона тоже останется без изменений. Это подтвердил премьер Денис Шмыгаль.
Механизм ПСО будет действовать до 30 апреля этого года. Таким образом цена на электроэнергию к концу отопительного сезона останется неизменной.
– говорится в сообщении.
Цена электрической энергии для населения до 30 апреля 2023 года останется неизменной:
- 1,44 гривны при потреблении до 250 киловатт-часов;
- 1,68 – более 250 киловатт-часов в месяц.