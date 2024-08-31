Українцям підготуватися: чи зміняться тарифи на ЖКП у вересні

Загалом тарифи на ЖКП змінюватися не планують. Проте на декого все ж чекає здорожчання водопостачання.

Що з тарифами на воду

Вартість водопостачання зміниться у деяких регіонах України. Зокрема:

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З 1 вересня 2024 року жителі Виноградівської громади на Закарпатті отримають зростання тарифів. Він складе 28 гривень за кубометр, а на водовідведення — 29,80 гривні за кубометр з урахуванням ПДВ.

Нові тарифи на водопостачання та водовідведення запровадять і в Київській області. Зокрема, буде переглянуто тариф для комунального підприємства "Гореничі", що належить Білогородській сільській раді Бучанського району. Він складе 34,16 гривні за кубометр з ПДВ, а для бюджетних установ та інших споживачів — 53,45 гривні за кубометр.

Чи зміниться ціна на світло

У вересні на підвищення тарифів на світло чекати не варто. Для звичайних споживачів ціна залишиться на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину. Вартість зміниться після квітня 2025 року.

Скільки коштуватиме газ

Понад 90% українців користуються послугами "Нафтогазу" й відповідно платять за їх тарифом – 7,96 гривні за кубометр. Вартість цього ресурсу змінюватися не буде.