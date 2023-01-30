Тарифи в Україні хочу підвищити: у НКРЕКП розповіли коли чекати на зміни

Після завершення опалювального сезону тарифи на комунальні послуги можуть переглянути. Все тому, аби платити гідні зарплати енергетикам.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), передає 24 Канал.

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Він також додав, що робоча група під егідою Кабміну вже готує відповідні пропозиції для того, щоби стабілізувати ринок.

Разом з тим Ущаповський пояснив, що підвищення тарифів дасть змогу збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також проводити аварійні відновлювальні роботи.

Костянтин Ущаповський Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Зараз уряд разом із нами, разом з Міністерством енергетики шукає оптимальний шлях для того, щоби розробити програму, згідно з якою після закінчення опалювального сезону можна буде повернутися до цього питання (підвищення тарифів – 24 Канал).

Чинні тарифи на комунальні послуги

Нагадаємо, що в Україні заморозили тарифи на період воєнного часу, тож наразі заборонено ціни на:

послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання);

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Водопостачання та водовідведення

Наприкінці 2022 року НКРЕКП планував підвищити тариф на водопостачання та водовідведення, але скасував рішення ще до того, як воно встигло набути чинності. Тож тариф досі на рівні початку 2022 року.

Нагадаємо, що українці сплачують окремо за водопостачання та водовідведення, а тариф різниться для кожної області. Детальніше з чільними тарифами можна ознайомитись тут.

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Тариф електроенергії

Що стосується електроенергії, то вона традиційно залежить від кількості спожитих кіловатів, тож якщо домогосподарство:

спожило менш як 250 кіловат-годин, тариф 1,44 гривні,

якщо більше – 1,64 гривні.

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