Тарифы в Украине хочу повысить: в НКРЭКУ рассказали когда ждать перемен
После завершения отопительного сезона тарифы на коммунальные услуги могут быть пересмотрены. Все для того, чтобы платить достойные зарплаты энергетикам.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает 24 Канал.
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Он также добавил, что рабочая группа под эгидой Кабмина уже готовит соответствующие предложения для стабилизации рынка.
Вместе с тем, Ущаповский пояснил, что повышение тарифов позволит увеличить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, а также проводить аварийные восстановительные работы.
Сейчас правительство вместе с нами вместе с Министерством энергетики ищет оптимальный путь для того, чтобы разработать программу, согласно которой после окончания отопительного сезона можно будет вернуться к этому вопросу (повышение тарифов – 24 Канал).
Действующие тарифы на коммунальные услуги
Напомним, что в Украине заморозили тарифы на период военного времени, поэтому запрещены цены на:
- услуги по распределению природного газа;
- тепловую энергию (ее производство, транспортировку и снабжение);
- услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.
Водоснабжение и водоотвод
В конце 2022 года НКРЭКУ планировал повысить тариф на водоснабжение и водоотвод, но отменил решение еще до того, как оно успело вступить в силу. Так что тариф до сих пор на уровне начала 2022 года.
Напомним, что украинцы платят отдельно за водоснабжение и водоотвод, а тариф отличается для каждой области. Детальнее с главными тарифами можно ознакомиться здесь.
Тариф электроэнергии
Что касается электроэнергии, то она традиционно зависит от количества потребленных киловатт, так что если домохозяйство:
- потребило менее 250 киловатт-часов, тариф 1,44 гривны,
- если больше – 1,64 гривны.
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Как сэкономить на отоплении / Инфографика 24 Канала