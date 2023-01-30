Тарифы в Украине хочу повысить: в НКРЭКУ рассказали когда ждать перемен

После завершения отопительного сезона тарифы на коммунальные услуги могут быть пересмотрены. Все для того, чтобы платить достойные зарплаты энергетикам.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает 24 Канал.

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Он также добавил, что рабочая группа под эгидой Кабмина уже готовит соответствующие предложения для стабилизации рынка.

Вместе с тем, Ущаповский пояснил, что повышение тарифов позволит увеличить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, а также проводить аварийные восстановительные работы.

Константин Ущаповский Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Сейчас правительство вместе с нами вместе с Министерством энергетики ищет оптимальный путь для того, чтобы разработать программу, согласно которой после окончания отопительного сезона можно будет вернуться к этому вопросу (повышение тарифов – 24 Канал).

Действующие тарифы на коммунальные услуги

Напомним, что в Украине заморозили тарифы на период военного времени, поэтому запрещены цены на:

услуги по распределению природного газа;

тепловую энергию (ее производство, транспортировку и снабжение);

услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Водоснабжение и водоотвод

В конце 2022 года НКРЭКУ планировал повысить тариф на водоснабжение и водоотвод, но отменил решение еще до того, как оно успело вступить в силу. Так что тариф до сих пор на уровне начала 2022 года.

Напомним, что украинцы платят отдельно за водоснабжение и водоотвод, а тариф отличается для каждой области. Детальнее с главными тарифами можно ознакомиться здесь.

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Тариф электроэнергии

Что касается электроэнергии, то она традиционно зависит от количества потребленных киловатт, так что если домохозяйство:

потребило менее 250 киловатт-часов, тариф 1,44 гривны,

если больше – 1,64 гривны.

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