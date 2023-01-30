Бесплатный обмен на LED-лампы

Также с 1 февраля украинцы смогут бесплатно заменить старые лампы накаливания на новые LED-лампы. В тестовом режиме проект начал работать еще с 16 января, однако предполагается, что в феврале уже полноценно будет функционировать, а к концу месяца LED-лампы дойдут до самых маленьких сел.

Интересно LED лампы и сознательный подход: как эффективно экономить на электроэнергии

В тестовом режиме проект уже работает в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове. Позже его расширят на остальные регионы. По словам премьера Шмыгаля, на первом этапе планируется заменить до 500 тысяч ламп в шести областях.

Эмбарго на российские нефтепродукты

Кроме эмбарго на российскую нефть с 5 февраля вступит в силу эмбарго на нефтепродукты. Ограничения предусматривают, что компании не смогут предоставлять страховые и другие услуги для морской перевозки российской нефти в третьи страны, если она будет куплена выше ценового потолка.

К слову, ранее издание Reuters, ссылаясь на российского чиновника, отмечало, что эмбарго ЕС на нефтепродукты из России может ударить по экономике страны сильнее, чем нефтяные ограничения.

В России прогнозируют уменьшение объемов переработки нефти на 15% из-за санкций.

И ожидается падение производства нефтепродуктов до 230 миллионов тонн в этом году против 272 миллионов тонн в 2022 году.

Счет для ЕСВ изменится

С 1 февраля изменятся счета для уплаты единого взноса в Киеве. А вот счета для других территориальных органов ГНС остаются без изменений.

Таким образом, в следующем месяце следует уплачивать единый взнос на государственное общеобязательное социальное страхование на счета 3556, открытые на имя ГУ ГНС по 201-204 символам отчетности.

Предполагается, что реквизиты новых счетов будут обнародованы на сайте ГУ ГНС в Киеве, что можно проверить по ссылке, нажав здесь.

Напомним! Ставка ЕСВ за себя для ФЛП будет составлять 4422 гривны за каждый квартал 2023 года, или 22% от действующей минимальной зарплаты ежемесячно.

Единый налог

Для ФЛП 1 группы составляет 10% от прожиточного минимума, то есть 286,4 гривны (10% от 2684 гривен).

составляет 10% от прожиточного минимума, то есть 286,4 гривны (10% от 2684 гривен). Для 2 группы ЕП – 20% от минимальной зарплаты, то есть 1340 гривен (20% от 6700 гривен).

ЕП – 20% от минимальной зарплаты, то есть 1340 гривен (20% от 6700 гривен). ФЛПы 3 группы продолжат платить по-прежнему 5% от суммы доходов для неплательщиков НДС, 3% от суммы доходов для плательщиков НДС, специальные 2% для неплательщиков НДС на время действия военного положения.

Военное положение

24 февраля в Украине ввели военное положение и всеобщую мобилизацию из-за полномасштабного вторжения России.

Рада 16 ноября 2022 года продлил действие военного положения в стране на три месяца, то есть до 19 февраля 2023 года. Однако, скорее всего, военное положение продолжат снова еще на 90 дней.

Также согласно Закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" дополнительных выходных у украинцев не будет, как минимум, до окончания военного положения.

Субсидия

С 2023 года субсидия выплачивается только в денежной форме. Поэтому для тех, кто получал на карточный счет или через отделения Укрпочты ничего не изменилось, а те, кто получал в безналичной форме, будут получать помощь так же, как и пенсию.

То есть, если вы получаете пенсию физически на отделение в Укрпочте, то деньги вас там и будут ждать. Если же на карточный счет, то льготы перечисляются на их текущие счета, открытые ПФУ в Ощадбанке. Подробнее об этом рассказывали раньше здесь.

Чтобы оплатить коммунальную платежку с 1 февраля нужно будет получить средства от государства и компенсировать ими часть суммы. Также доставка субсидий домой, как было раньше, отменяется для всех, кроме пенсионеров.

Обратите внимание! При расчете субсидии помощь от международных организаций в совокупный доход семьи не учитывается. На субсидию могут рассчитывать также и непожилые люди и пенсионеры, то есть все граждане страны могут податься на выплаты.

Как проверить информацию о субсидии

Открыть сайт с данными Единого государственного реестра получателей субсидий по ссылке и указать точный домашний адрес (область, населенный пункт, улицу, номер дома, квартиру). Далее сайт сгенерирует информацию о субсидии для конкретного домохозяйства: размер и период, на который она предназначена.

Тарифы на коммунальные услуги

В Украине заморозили тарифы на период военного времени, в конце прошлого года НКРЭКУ планировал повысить тариф на водоснабжение и водоотвод, однако отменил решение еще до того, как оно успело вступить в силу. Так что тариф до сих пор на уровне начала 2022 года.

Что касается электроэнергии то она традиционно зависит от количества потребленных киловатт, так что если домохозяйство потребило менее 250 киловатт-часов тариф 1,44 гривны, если больше – 1,64 гривны.

Компенсация на оплату коммуналки

За размещение у себя дома переселенцев можно получить компенсацию на оплату коммунальных услуг. Речь идет о 450 гривнах за размещение одного человека.

Чтобы получить помощь, нужно соответствовать следующим критериям:

быть совершеннолетним собственником жилья;

не иметь задолженности за коммунальные услуги;

приютить в своем жилье переселенцев, не взимая с них плату;

зарегистрировать у себя этих ВПЛ.

Чтобы получить компенсацию, нужно подать:

заявление на получение компенсации расходов;

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий право собственности или пользования жилым помещением, или документ, подтверждающий полномочия представителя владельца. Соцвыплаты и соцпомощь Для многодетных семей Поскольку прожиточный минимум украинцев не изменился, то размер помощи многодетным семьям составляет 2 100 гривен. Эта помощь назначается на третьего и каждого последующего ребенка. Выплачивается до момента, когда ребенку исполнится 6 лет. Заметьте, если в семье родились сразу двое или больше детей, выплаты производятся на каждого ребенка. Также теперь родители могут подать заявление на получение помощи в Дии. Это доступно: лицам, усыновившим ребенка;

людям, которые ухаживают за больным ребенком;

лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

одиноким матерям или отцам, не состоящим в браке. Чтобы присоединиться к бета-тесту, нажмите на ссылку. Помощь переселенцам В Украине агентство ООН по делам беженцев снова открыло регистрацию на получение финансовой помощи. Так что украинцы могут рассчитывать на 2 200 гривен на каждого члена семьи, а будет выплачиваться пособие в течение 3 месяцев. Также переселенцы в Украине получают и помощь от государства. Речь идет о ежемесячной помощи от 2 до 3 тысяч гривен на человека. Новые выплаты для беженцев в Польше В феврале общественная организация Fundacja Ukraina и гуманитарная миссия Mercy Corps будет выдавать беженцам по 450 евро на человека. Претендовать на финансовую помощь в 710 злотых в течение 3 месяцев (в общей сложности 450 евро) от Fundacja Ukraina и Mercy Corps могут украинцы, которые еще не получали средств от ООН, IRC, The Lutheran World Federation.

Зарплаты и пенсии

Зарплаты в Украине

Минимальная зарплата в Украине будет составлять в течение 2023 года 6 700 гривен. А вот минимальная зарплата для врачей в этом году будет не менее 13,5 тысячи гривен для медицинской сестры или брата и не ниже 20 тысяч гривен для врача, фармацевта и специалиста по реабилитации.

Что касается работников ІТ-сферы, то средняя зарплата составляет 3,4 тысячи долларов, а вот более 9 тысяч получает только 1% работников. Также по данным Work.ua в январе зарплата вернулась на довоенный уровень, однако, учитывая инфляцию на уровне 26%, реальные зарплаты существенно снизились.

Обратите внимание! В ОП посчитали, что реальная ставка налогов с доходов в Украине составляет 51,5%. То есть, чтобы выплатить работнику официально 20 тысяч гривен, налоговая нагрузка на работодателя составит более 10 тысяч гривен.

Ситуация с пенсиями

Минимальная пенсия в этом году тоже не будет меняться и составит 2093 гривны. Но в марте правительство планирует проиндексировать выплаты. Они могут вырасти от 5 до 24%.

Пенсионеры старше 70 лет имеют право на прибавку к выплатам, а ее размер будет колебаться от 300 до 600 гривен в месяц.