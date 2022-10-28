Тарифи на світло не зміняться до кінця опалювального сезону

Попри складну економічну ситуацію у державі, ціну на електроенергію змінювати не планують. Вона залишиться незмінною для населення до кінця опалювального сезону.

Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України на засіданні 28 жовтня. Як зазначили у Міненергетики, це передбачає продовження дії спеціальних обов’язків, які покладені на учасників ринку електричної енергії, для забезпечення загальносуспільних інтересів.

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Ціни на світло не зміняться до кінця березня

Таке рішення передбачає, що ціни на електричну енергію для побутових споживачів залишаться без змін до 31 березня 2023 року.

Сьогодні, незважаючи на війну і масовані обстріли енергетичної інфраструктури, ухвалено рішення зберегти незмінними тарифи для населення, щоб запобігти додатковому фінансовому навантаженню на наших громадян,

– сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Також він підкреслив необхідність своєчасної оплати комунальних платежів, зокрема за електроенергію. Це зокрема необхідно для:

стабільної роботи енергокомпаній,

оперативного проведення ремонтів об’єктів і обладнання, пошкоджених Росією.

Які тарифи діють зараз

Ціни на електроенергію для населення були знижені ще торік – з 1 жовтня 2021 року. Наразі діє фіксований тариф для індивідуальних побутових споживачів:

1,44 грн/кВт год при споживанні до 250 кВт год на місяць,

1,68 грн/кВт год при споживанні понад 250 кВт год на місяць.

Якщо ж мовиться про колективних побутових споживачів, то ціна становить 1,68 грн/кВт год незалежно від обсягу споживання. До таких споживачів належать:

гуртожитки,

юридичні особи, які є власниками або балансоутримувачами майна, яке використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб,

дачні та дачно-будівельні кооперативи,

садові товариства,

гаражно-будівельні кооперативи, які використовують електроенергію для на технічних цілей та освітлення території,

релігійні організації, які використовують електроенергію для комунально-побутових потреб.

Також в Міненергетики зазначили, що цей же фіксований тариф діє у багатоквартирних житлових будинках при використанні електроенергії для технічних цілей: роботи індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, домофонів та освітлення дворів, східців і номерних знаків.

Також сьогоднішньою постановою доповнили цей перелік цілями споживання електроенергії на аварійне та евакуаційне освітлення, протипожежні системи, системи вентиляції, димовидалення та кондиціонування, системи сигналізації та авіаційні маяки.

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