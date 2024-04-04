Енергосистемі важко: тарифи на електроенергію можуть підняти уже з 1 травня

Уже з 1 травня тарифи на електроенергію можуть підняти. На українську енергосистему чекають або зміни або продовження ПСО.

Тариф на світло можуть підняти

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк повідомив, що в майбутньому можуть відбутися певні зміни у механізмі забезпечення населення електроенергією (ПСО). Нині є різницю між тарифами та ринковою ціною покривають НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго".

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Валерій Тарасюк Голова НКРЕКП Будуть або зміни, або продовження ПСО щодо населення в наявному варіанті... Якщо зміни, то, можливо, вони будуть важкими, але точно зваженими. Конкретніше можна буде сказати пізніше.

Він наголосив, що зараз усі енергокомпанії перебувають у складній ситуації через обстріли з Росії.

Усій енергосистемі складно. Я не знаю жодної компанії, якій зараз не складно,

– додав голова НКРЕКП.

Він припустив, що тарифи на електроенергію виростуть з 1 травня, але наскільки – не відомо. Нині вартість світла складає 2,64 гривні за кіловат-годину.

22 березня Росія завдала наймасованішого удару по енергосистемі України з початку повномасштабного вторгнення. Протягом атаки було застосовано 88 крилатих ракет і 63 іранських дронів-камікадзе типу "Шахед".