Які тарифи на електроенергію чинні в Україні у квітні

У квітні тарифи на світло залишилися на чинному рівні. Однак деякі українці заплатять за електроенергію все ж більше, ніж інші.

Якими є тарифи на світло в Україні

Станом на квітень 2025 року загальний тариф на електроенергію становить 4,32 гривні за кіловат-годину, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабінету міністрів №632.

Читайте також Скільки коштуватиме 1 кіловат електроенергії з 1 травня

Однак не для всіх ціна є такою, як вищезазначена. Річ у тім, що тарифи залежать від лічильників.

З 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 (у години пікового навантаження) вартість однієї кіловат-години для власників трьохзонних лічильників становить 6,48 гривні, а з 23:00 до 7:00 – 1,73 гривні за кіловат-годину. Водночас в решту часу – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Водночас власники двозонних лічильників мають платити за таким тарифом: