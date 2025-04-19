Каковы тарифы на свет в Украине

По состоянию на апрель 2025 года общий тариф на электроэнергию составляет 4,32 гривны за киловатт-час, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета министров №632.

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Однако не для всех цена является такой, как вышеупомянутая. Дело в том, что тарифы зависят от счетчиков.

С 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 (в часы пиковой нагрузки) стоимость одного киловатт-часа для владельцев трехзонных счетчиков составляет 6,48 гривны, а с 23:00 до 7:00 – 1,73 гривны за киловатт-час. В то же время в остальное время – 4,32 гривны за киловатт-час.

В то же время владельцы двухзонных счетчиков должны платить по такому тарифу: