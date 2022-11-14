Тарифи на газ у грудні: чи можна платити менше

16:58

Після повномасштабного вторгнення уряд до кінця війни та на шість місяців після перемоги зафіксував ціни на всі комунальні послуги. Незважаючи на це, тарифи цієї зими є дещо вищими, ніж торік, оскільки перестав діяти пільговий тариф на період карантину.