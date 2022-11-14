Тарифы на газ в декабре: можно ли платить меньше

16:58

После полномасштабного вторжения правительство до конца войны и на шесть месяцев после победы зафиксировало цены на все коммунальные услуги. Несмотря на это, тарифы этой зимы несколько выше, чем в прошлом, поскольку перестал действовать льготный тариф на период карантина.