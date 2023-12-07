Тарифи на газ для українців: у Нафтогазі чекають на скасування ПСО

Вже з наступного року може початися скасування покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на постачальників газу. На думку Олексія Чернишова, цей процес буде поступовим.

ПСО можуть скасувати

Нині ПСО забезпечує стабільну ціну на газ на рівні нижче ринкової для населення. Через це, на думку Чернишова, його скасовуватимуть поступово.

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Олексій Чернишов Голова НАК "Нафтогаз" Моя особиста думка, що поступове чи фазове скасування ПСО можливе вже у 2024 році. Це не має впливати на споживання вразливих категорій споживачів - вони мають бути захищеними. І саме відміна ПСО має бути синхронізована з відповідною підтримкою тих, хто цього потребує.

Також він сказав, що завдяки ПСО держава може підтримувати не лише вразливі категорії, а й тих, хто може платити за ринковими цінами.

На сьогодні у нас абсолютно нелогічна ситуація. Так чи інакше держава підтримує вразливі категорії населення, субсидіантів і робить це абсолютно чітко. З іншого боку, той сегмент споживачів, який міг би сплачувати більше, сплачує за цінами нижче ринкових, що не є логічним. Тобто ми фактично досить суттєвий об'єм газу за зниженою ціною постачаємо тим, хто, можливо цього і не потребує,

– сказав він.

Тарифи на газ

Раніше повідомлялося, що Кабмін продовжить дію ПСО щодо газу для підприємств теплокомуненерго до кінця наступного опалювального сезону та удвічі зменшить базову ціну на газ.

Так як понад 90% українців користуються послугами компанії "Нафтогаз", загальний тариф становить 7,96 гривні за кубометр. Проте у інших постачальників вартість звісно ж відрізняється.

До слова, тарифи на газ не змінюватимуться як мінімум до кінця опалювального сезону.