Зараз повірку лічильників повинні пройти усі громадяни, у яких настав цей термін. Здійснити цю процедуру потрібно впродовж трьох місяців після опалювального сезону.

Читайте також: Щоб не було боргів: коли та як подавати показники лічильника газу

Якщо людина не пам’ятає, коли востаннє була здійснена повірка, спеціалісти відділів самі сконтактують зі споживачами та попередять про демонтаж для повірки метрологічних характеристик та подальший монтаж.

Хто може відкласти повірку лічильників

Виключення становлять ті громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях, їм можна не проходити повірку до кінця воєнного стану та впродовж 3 місяців після його завершення. Тим, хто живе на території бойових дій, повірку можна відкласти на 6 місяців після скасування воєнного стану.

Як проходить повірка

Уся процедура може зайняти до 5 днів. Спеціалісти повинні прийти, зняти та завірити пристрій.

Зверніть увагу! Монтаж та демонтаж лічильника повинні відбутися у присутності споживача, а потім фахівець мусить скласти відповідний акт.

Після повірки лічильник пломбують, про що складається відповідний акт, а споживачеві обовʼязково віддають один екземпляр.

Хто оплачує повірку лічильника:

Лічильники за газ та електрику обслуговує постачальник, тому платити нічого не потрібно.

Лічильник на воду та тепло – якщо тариф не передбачає процедури, тому у цьому випадку платить споживач.

Що буде, якщо порушити правила

Відповідно до затвердженої методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, тим, хто не пройде перевірку, нарахування проводитимуть за нормативами споживання, встановленими в Україні, а не за показами лічильника. А це в рази вище реально використаних ресурсів.

Тому нехтувати цією процедурою недоцільно в першу чергу для самого споживача.