ПСО можуть скасувати
Нині ПСО забезпечує стабільну ціну на газ на рівні нижче ринкової для населення. Через це, на думку Чернишова, його скасовуватимуть поступово.
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Моя особиста думка, що поступове чи фазове скасування ПСО можливе вже у 2024 році. Це не має впливати на споживання вразливих категорій споживачів - вони мають бути захищеними. І саме відміна ПСО має бути синхронізована з відповідною підтримкою тих, хто цього потребує.
Також він сказав, що завдяки ПСО держава може підтримувати не лише вразливі категорії, а й тих, хто може платити за ринковими цінами.
На сьогодні у нас абсолютно нелогічна ситуація. Так чи інакше держава підтримує вразливі категорії населення, субсидіантів і робить це абсолютно чітко. З іншого боку, той сегмент споживачів, який міг би сплачувати більше, сплачує за цінами нижче ринкових, що не є логічним. Тобто ми фактично досить суттєвий об'єм газу за зниженою ціною постачаємо тим, хто, можливо цього і не потребує,
– сказав він.
Тарифи на газ
Так як понад 90% українців користуються послугами компанії "Нафтогаз", загальний тариф становить 7,96 гривні за кубометр. Проте у інших постачальників вартість звісно ж відрізняється.
До слова, тарифи на газ не змінюватимуться як мінімум до кінця опалювального сезону.