Якими будуть тарифи на газ в Україні з 1 травня

Нині в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду й опалення. Попри це, багатьох українців цікавить, який тариф на газ їх очікує у травні.

Скільки коштуватиме газ у травні

Станом на сьогодні, 98% українців користуються послугами "Нафтогазу" та платять за газ 7,96 гривні за кубометр. Відповідно, така ж вартість блакитного палива зберігатиметься для них і з 1 травня.

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Річ у тім, що зараз планів підвищувати тарифи на газ – поки немає. Таким чином, у травні вартість блакитного палива для українців будуть варіюватися від 7,7 до 9,9 гривні за кубічний метр.

Скільки газу споживають українці

Для сім'ї з трьох осіб, яка використовує газ лише для приготування їжі на газовій плиті, місячна потреба у газі становитиме приблизно – 9,9 кубометра. Крім того, на них чекають додаткові витрати на доставку газу, які варіюються залежно від області проживання.

! Розрахунок щомісячної плати за доставку газу базується на наступній формулі: тарифи від облгазів, помножені на обсяг споживання за період з 1 жовтня до 30 вересня 2023 року, ділене на 12 місяців. Це дає змогу отримати щомісячний тариф на доставку газу.

Таким чином, тариф на доставку газу коливається від 0,38 до 2,39 гривні за кубічний метр.