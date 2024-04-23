Сколько будет стоить газ в мае

По состоянию на сегодня, 98% украинцев пользуются услугами "Нафтогаза" и платят за газ 7,96 гривны за кубометр. Соответственно, такая же стоимость голубого топлива будет сохраняться для них и с 1 мая.

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Дело в том, что сейчас планов повышать тарифы на газ – пока нет. Таким образом, в мае стоимость голубого топлива для украинцев будут варьироваться от 7,7 до 9,9 гривны за кубический метр.

Сколько газа потребляют украинцы

Для семьи из трех человек, которая использует газ только для приготовления пищи на газовой плите, месячная потребность в газе составит примерно – 9,9 кубометра. Кроме того, их ждут дополнительные расходы на доставку газа, которые варьируются в зависимости от области проживания.