Скільки коштуватиме газ у травні

Станом на сьогодні, 98% українців користуються послугами "Нафтогазу" та платять за газ 7,96 гривні за кубометр. Відповідно, така ж вартість блакитного палива зберігатиметься для них і з 1 травня.

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Річ у тім, що зараз планів підвищувати тарифи на газ – поки немає. Таким чином, у травні вартість блакитного палива для українців будуть варіюватися від 7,7 до 9,9 гривні за кубічний метр.

Скільки газу споживають українці

Для сім'ї з трьох осіб, яка використовує газ лише для приготування їжі на газовій плиті, місячна потреба у газі становитиме приблизно – 9,9 кубометра. Крім того, на них чекають додаткові витрати на доставку газу, які варіюються залежно від області проживання.