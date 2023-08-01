Вода, газ та світло: які тарифи чекають на українців у серпні
Не дивлячись на побоювання українців, розмір тарифів у серпні залишиться незмінним. Про розмір серпневих комунальних та як зекономити на оплаті тарифів, розповідаємо далі.
Розмір комуналки у серпні
Розмір комунальних платежів визначається індивідуально, відповідно до витрат конкретно взятого споживача.
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Тарифи на комунальні платежі для українців:
- Газ
Сума оплати за газ визначається кожним постачальником окремо. Варто зазначити, що підвищень тарифу у наймасовішого регулятора "Нафтогаз" не планується до 1 травня 2024 року. Про це заявило керівництво компанії.
Для побутових клієнтів ціна газу залишається незмінною – 7,96 гривні за кубометр з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно. Це рішення прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.
Ціна в інших постачальників також залишатиметься на стабільному рівні.
- Електроенергія
З 1 липня сума комунальних платежів зросла до 2,64 гривні за кіловат-годину. Однак, як зазначають експерти, справжній розмір оплати для українців мав би бути близько 7 гривень. Наразі різницю покривають генерувальні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго", згідно з аварійним механізмом ПСО.
Проте, розраховувати, що це довгострокова перспектива – не варто. Адже фінансові ресурси, які зараз витрачають ці компанії на допомогу споживачам, можна використати у практичніших цілях, зокрема – відновлення енергосистеми України.
- Водопостачання
У цей комунальний платіж включено одразу 2 пункти: водопостачання та водовідведення. Зазвичай, обидві функції здійснює один регулятор.
Найбільшим цей комунальний платіж є саме у таких регіонах:
- Павлоградське ВУВКГ: водопостачання – 39,42 гривні кубометр, водовідведення – 14,24 гривні за кубометр;
- Бердянськводоканал: водопостачання – 30,86 гривні кубометр, водовідведення – 26,19 гривні за кубометр;
- Облводоканал (Запорізька область): водопостачання – 25,04 гривні кубометр, водовідведення – 40,51 гривні за кубометр;
- Уманьводоканал: водопостачання – 34,16 гривні кубометр, водовідведення – 23,34 гривні за кубометр.
- Інші платежі
У більшості регіонів є додаткові комунальні послуги. Наприклад, утримання будинку, техобслуговування ліфта, консьєрж-сервіс, охорона. Обов'язково ознайомтесь які саме послуги надаються вашому будинку.
Як зекономити на оплаті комунальних
Деякі категорії населення не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги. Для того аби допомогти людям у скрутному фінансовому становищі, держава запровадила спеціальні пільги – субсидію.
Щоб оформити такі пільги, вам необхідно звернутися до Управління соціального захисту у вашому регіоні.
- Хто може отримати субсидію
Оформити пільги можуть особи, що прописані у приміщенні або винаймають це житло в оренду.
- Як оформити допомогу
- Складіть заяву – зразок тут.
- Якщо це необхідно, додайте договір оренди. Для ВПО ця умова не обов'язкова.
- Додайте довідку про доходи.
- При наявності, вкажіть документи, що підтверджують ваше право на пільги.
Сума субсидії вираховується окремо для кожної родини, враховуючи сумарний дохід сім'ї, приміщення, де проживають потребуючі та загальний розмір тарифів.