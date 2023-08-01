Вода, газ та світло: які тарифи чекають на українців у серпні

Не дивлячись на побоювання українців, розмір тарифів у серпні залишиться незмінним. Про розмір серпневих комунальних та як зекономити на оплаті тарифів, розповідаємо далі.

Розмір комуналки у серпні

Розмір комунальних платежів визначається індивідуально, відповідно до витрат конкретно взятого споживача.

Читайте також І смішно, і сумно, – у Комітеті парламенту з енергетики відключили світло за несплату комуналки

Тарифи на комунальні платежі для українців:

Газ

Сума оплати за газ визначається кожним постачальником окремо. Варто зазначити, що підвищень тарифу у наймасовішого регулятора "Нафтогаз" не планується до 1 травня 2024 року. Про це заявило керівництво компанії.

Олексій Чернишов Голова правління "Нафтогазу" Для побутових клієнтів ціна газу залишається незмінною – 7,96 гривні за кубометр з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно. Це рішення прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.

Ціна в інших постачальників також залишатиметься на стабільному рівні.

Електроенергія

З 1 липня сума комунальних платежів зросла до 2,64 гривні за кіловат-годину. Однак, як зазначають експерти, справжній розмір оплати для українців мав би бути близько 7 гривень. Наразі різницю покривають генерувальні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго", згідно з аварійним механізмом ПСО.

Проте, розраховувати, що це довгострокова перспектива – не варто. Адже фінансові ресурси, які зараз витрачають ці компанії на допомогу споживачам, можна використати у практичніших цілях, зокрема – відновлення енергосистеми України.

Водопостачання

У цей комунальний платіж включено одразу 2 пункти: водопостачання та водовідведення. Зазвичай, обидві функції здійснює один регулятор.

Найбільшим цей комунальний платіж є саме у таких регіонах:

Павлоградське ВУВКГ: водопостачання – 39,42 гривні кубометр, водовідведення – 14,24 гривні за кубометр;

водопостачання – 39,42 гривні кубометр, водовідведення – 14,24 гривні за кубометр; Бердянськ­водоканал: водопостачання – 30,86 гривні кубометр, водовідведення – 26,19 гривні за кубометр;

водопостачання – 30,86 гривні кубометр, водовідведення – 26,19 гривні за кубометр; Обл­водоканал (Запорізька область): водопостачання – 25,04 гривні кубометр, водовідведення – 40,51 гривні за кубометр;

водопостачання – 25,04 гривні кубометр, водовідведення – 40,51 гривні за кубометр; Умань­водоканал: водопостачання – 34,16 гривні кубометр, водовідведення – 23,34 гривні за кубометр.

Інші платежі

Якщо у списку немає вашого регулятора, список інших постачальників тут.

У більшості регіонів є додаткові комунальні послуги. Наприклад, утримання будинку, техобслуговування ліфта, консьєрж-сервіс, охорона. Обов'язково ознайомтесь які саме послуги надаються вашому будинку.

Як зекономити на оплаті комунальних

Деякі категорії населення не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги. Для того аби допомогти людям у скрутному фінансовому становищі, держава запровадила спеціальні пільги – субсидію.

Щоб оформити такі пільги, вам необхідно звернутися до Управління соціального захисту у вашому регіоні.

Хто може отримати субсидію

Оформити пільги можуть особи, що прописані у приміщенні або винаймають це житло в оренду.

Як оформити допомогу

Складіть заяву – зразок тут. Якщо це необхідно, додайте договір оренди. Для ВПО ця умова не обов'язкова. Додайте довідку про доходи. При наявності, вкажіть документи, що підтверджують ваше право на пільги.

Поки ваша заява знаходиться на розгляді, допомога не надається.

Сума субсидії вираховується окремо для кожної родини, враховуючи сумарний дохід сім'ї, приміщення, де проживають потребуючі та загальний розмір тарифів.