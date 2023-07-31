Чи буде підвищення тарифу на воду з 1 серпня

В Україні тарифи на комунальні послуги стабільно зростатимуть. Проте поки що розмір тарифів залишається незмінним.

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Нагадаємо, що раніше НКРЕКП хотів підвищувати ціни на водопостачання та водовідведення. У липні вони мали збільшитись на 32%. Однак, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця війни ніяких підвищень сум тарифів на водопостачання не буде.

Які тарифи на водопостачання зараз

Після заяви Шмигаля, тарифи повернулися до старого значення. Тепер ціни на воду знову такі:

  • Дніпроводоканал: водопостачання – 25,21 гривні кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр;
  • Львівводоканал: водопостачання – 17,29 гривні за кубометр, водовідведення – 8,59 гривні за кубометр;
  • Київводоканал: водопостачання – 16,16 гривні за кубометр, водовідведення – 14,22 гривні за кубометр.
  • Вінницяобл­водоканал: водопостачання – 17,29 гривні за кубометр, водовідведення – 8,59 гривні за кубометр;
  • Луцьк­водоканал: водопостачання – 12,20 гривні за кубометр, водовідведення – 16,21 гривні за кубометр;
  • Кривбас­водоканал: водопостачання – 15,97 гривні за кубометр, водовідведення – 15,39 гривні за кубометр;
  • Житомир­водоканал: водопостачання – 18,26 гривні за кубометр, водовідведення – 19,27 гривні за кубометр;
  • ВУВКГ Ужгорода: водопостачання – 26,52 гривні за кубометр, водовідведення – 16,34 гривні за кубометр;
  • Водоканал Запоріжжя: водопостачання – 17,80 гривні за кубометр, водовідведення – 10,56 гривні за кубометр;
  • Івано-Франківськ­водоекотехпром: водопостачання – 12,94 гривні за кубометр, водовідведення – 15,28 гривні за кубометр;
  • Сєвєродонецьк­водоканал: водопостачання – 9, 66 гривні за кубометр, водовідведення – 8,64 гривні за кубометр;
  • Миколаїв­водоканал: водопостачання – 17,53 гривні за кубометр, водовідведення – 16,51 гривні за кубометр;
  • Інфокс­водоканал (Одеса): водопостачання – 17,91 гривні за кубометр, водовідведення – 17,24 гривні за кубометр;
  • Кременчук­водоканал: водопостачання – 14,30 гривні за кубометр, водовідведення – 17,96 гривні за кубометр;
  • Рівнеобл­водоканал: водопостачання – 16,68 гривні за кубометр, водовідведення – 15,91 гривні за кубометр;
  • Міськ­водоканал (Суми): водопостачання – 15,98 гривні за кубометр, водовідведення – 16,67 гривні за кубометр;
  • Тернопіль­водоканал: водопостачання – 17,58 гривні за кубометр, водовідведення – 19,12 гривні за кубометр;
  • Харків­водоканал: водопостачання – 16,03 гривні за кубометр, водовідведення – 8,48 гривні за кубометр;
  • ВУВКГ Херсона: водопостачання – 15,78 гривні за кубометр, водовідведення – 14,91 гривні за кубометр;
  • Хмельницьк­водоканал: водопостачання – 14,17 гривні за кубометр, водовідведення – 13,22 гривні за кубометр;
  • Черкаси­водоканал: водопостачання – 13,84 гривні за кубометр, водовідведення – 13,80 гривні за кубометр;
  • Чернівці­водоканал: водопостачання – 17,92 гривні за кубометр, водовідведення – 9,96 гривні за кубометр;
  • Дніпро-Кіровоград: водопостачання – 25,21 гривні за кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр;
  • Чернігів­водоканал: водопостачання – 15,56 гривні за кубометр, водовідведення – 15,34 гривні за кубометр.

НКРЕКП під загрозою закриття

Директор Енергоспівтовариства Артура Лорковскі надіслав лист-попередження до очільника Нацкомісії з енергетики Костянтина Ущаповського. У повідомленні йдеться про ревізію, яка буде здійснена для перевірки незалежності НКРЕКП від владних структур. Підозри про незаконні зв'язки виникли не на пустому місті.

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29 червня НКРЕКП підвищила тарифи в середньому на 33%. Однак, майже одразу понизила до попереднього значення. Така різка зміна рішення і коментар Шмигаля відносно недоторканості тарифів до кінця військових дій і спричинили підозру відносно неупередженості комісії.