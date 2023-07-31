Чи буде підвищення тарифу на воду з 1 серпня
В Україні тарифи на комунальні послуги стабільно зростатимуть. Проте поки що розмір тарифів залишається незмінним.
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Нагадаємо, що раніше НКРЕКП хотів підвищувати ціни на водопостачання та водовідведення. У липні вони мали збільшитись на 32%. Однак, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця війни ніяких підвищень сум тарифів на водопостачання не буде.
Які тарифи на водопостачання зараз
Після заяви Шмигаля, тарифи повернулися до старого значення. Тепер ціни на воду знову такі:
- Дніпроводоканал: водопостачання – 25,21 гривні кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр;
- Львівводоканал: водопостачання – 17,29 гривні за кубометр, водовідведення – 8,59 гривні за кубометр;
- Київводоканал: водопостачання – 16,16 гривні за кубометр, водовідведення – 14,22 гривні за кубометр.
- Вінницяоблводоканал: водопостачання – 17,29 гривні за кубометр, водовідведення – 8,59 гривні за кубометр;
- Луцькводоканал: водопостачання – 12,20 гривні за кубометр, водовідведення – 16,21 гривні за кубометр;
- Кривбасводоканал: водопостачання – 15,97 гривні за кубометр, водовідведення – 15,39 гривні за кубометр;
- Житомирводоканал: водопостачання – 18,26 гривні за кубометр, водовідведення – 19,27 гривні за кубометр;
- ВУВКГ Ужгорода: водопостачання – 26,52 гривні за кубометр, водовідведення – 16,34 гривні за кубометр;
- Водоканал Запоріжжя: водопостачання – 17,80 гривні за кубометр, водовідведення – 10,56 гривні за кубометр;
- Івано-Франківськводоекотехпром: водопостачання – 12,94 гривні за кубометр, водовідведення – 15,28 гривні за кубометр;
- Сєвєродонецькводоканал: водопостачання – 9, 66 гривні за кубометр, водовідведення – 8,64 гривні за кубометр;
- Миколаївводоканал: водопостачання – 17,53 гривні за кубометр, водовідведення – 16,51 гривні за кубометр;
- Інфоксводоканал (Одеса): водопостачання – 17,91 гривні за кубометр, водовідведення – 17,24 гривні за кубометр;
- Кременчукводоканал: водопостачання – 14,30 гривні за кубометр, водовідведення – 17,96 гривні за кубометр;
- Рівнеоблводоканал: водопостачання – 16,68 гривні за кубометр, водовідведення – 15,91 гривні за кубометр;
- Міськводоканал (Суми): водопостачання – 15,98 гривні за кубометр, водовідведення – 16,67 гривні за кубометр;
- Тернопільводоканал: водопостачання – 17,58 гривні за кубометр, водовідведення – 19,12 гривні за кубометр;
- Харківводоканал: водопостачання – 16,03 гривні за кубометр, водовідведення – 8,48 гривні за кубометр;
- ВУВКГ Херсона: водопостачання – 15,78 гривні за кубометр, водовідведення – 14,91 гривні за кубометр;
- Хмельницькводоканал: водопостачання – 14,17 гривні за кубометр, водовідведення – 13,22 гривні за кубометр;
- Черкасиводоканал: водопостачання – 13,84 гривні за кубометр, водовідведення – 13,80 гривні за кубометр;
- Чернівціводоканал: водопостачання – 17,92 гривні за кубометр, водовідведення – 9,96 гривні за кубометр;
- Дніпро-Кіровоград: водопостачання – 25,21 гривні за кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр;
- Чернігівводоканал: водопостачання – 15,56 гривні за кубометр, водовідведення – 15,34 гривні за кубометр.
НКРЕКП під загрозою закриття
Директор Енергоспівтовариства Артура Лорковскі надіслав лист-попередження до очільника Нацкомісії з енергетики Костянтина Ущаповського. У повідомленні йдеться про ревізію, яка буде здійснена для перевірки незалежності НКРЕКП від владних структур. Підозри про незаконні зв'язки виникли не на пустому місті.
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29 червня НКРЕКП підвищила тарифи в середньому на 33%. Однак, майже одразу понизила до попереднього значення. Така різка зміна рішення і коментар Шмигаля відносно недоторканості тарифів до кінця військових дій і спричинили підозру відносно неупередженості комісії.