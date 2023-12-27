Чи будуть підвищувати тарифи на газ у 2024 році

Зростання тарифів відбулося внаслідок пошкодження значної кількості комунальних підприємств. Уряд ввів мораторій на подальше зростання деяких платежів.

Коли зростуть тарифи на газ

Щонайменше до кінця опалювального сезону зростання тарифів не відбуватиметься. Газ буде і надалі коштуватиме 7,96 гривні за кубометр для побутових споживачів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає 24 Канал.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в осінньо-зимовий період. Ціна на газ, на тепло та гарячу воду залишиться без змін.

Національна комісія що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) також підтверджує відсутність наміру підвищувати тарифи на газ. Потрібно розуміти, що цей платіж складається з 2 частин: вартість самої сировини і її транспортування.

На сьогодні НКРЕКП не планується прийняття жодних рішень в частині підвищення рівнів тарифів на послуги розподілу природного газу в рамках дії мораторію,

– повідомляють представники НКРЕКП

Який зараз тариф на газ

Понад 98% споживачів В Україні обслуговує "Нафтогаз". Саме цього регулятора уряд призначив постачальником останньої надії. Така реформа була необхідна для того аби не допустити критичної ситуації та забезпечити стабільне газопостачання для споживачів. Зараз "Нафтогаз" надає громадянам газ за ціною 7,96 гривні за кубометр.

Є і інші регулятори, які продовжують утримувати позиції. Зараз тарифи цих компаній такі: