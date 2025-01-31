У НБУ розповіли, коли можуть зрости тарифи на комуналку
- Національний банк України прогнозує, що тарифи на газ, опалення та гарячу воду не зміняться значно до 2026 року, коли можливе їх підвищення.
- Підвищення тарифів на енергетичні послуги може посилити інфляційний тиск і потребувати додаткових субсидій, при цьому затримка в коригуванні тарифів може призвести до фінансових дисбалансів в енергетичному секторі.
Національний банк очікує, що чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води протягом року не зазнають суттєвих змін. Однак з 2026 року можливе підвищення.
Коли можуть зрости тарифи на комуналку
Цей прогноз ґрунтується на припущенні щодо незмінності окремих тарифів на послуги ЖКГ протягом 2025 року, передає 24 канал з посиланням на "Інфляційний звіт" НБУ (січень 2025 року).
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Припускається поступове підвищення акцизів і тарифів ЖКГ, однак терміни й параметри коригування останніх є сферою невизначеності та, відповідно, ризиком для прогнозу інфляції,
– йдеться у звіті.
Слід підкреслити, що складний стан в енергетиці та державному бюджеті України може зумовити коригування тарифів. Але вже у наступних роках.
Зверніть увагу! Очікується, що саме з 2026 року розпочнеться поступове підвищення тарифів.
Як підвищення тарифів вплине на інфляцію
Згідно з даними НБУ, окремим ризиком для прогнозу з інфляції є:
- невизначеність із термінами;
- невизначеність із величиною коригування енергетичних тарифів.
Ба більше, підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів у енергетичному секторі посилить інфляційний тиск. Крім того, це зумовить потребу в збільшенні субсидій для населення країни.
З іншого боку, триваліше відтермінування рішень щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів призведе до нижчих показників інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній,
– зазначили в НБУ.
Зауважте! Так виникнуть додаткові ризики для інвестиційного потенціалу галузі, посилення ризиків нестабільності на енергетичному ринку, а ціновий тиск лише відтерміновуватиметься на майбутнє.