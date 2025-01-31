Когда могут вырасти тарифы на коммуналку

Этот прогноз основывается на предположении о неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ в течение 2025 года, передает 24 канал со ссылкой на "Инфляционный отчет" НБУ (январь 2025 года).

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Допускается постепенное повышение акцизов и тарифов ЖКХ, однако сроки и параметры корректировки последних являются сферой неопределенности и, соответственно, риском для прогноза инфляции,

– говорится в отчете.

Следует подчеркнуть, что сложное состояние в энергетике и государственном бюджете Украины может обусловить корректировку тарифов. Но уже в следующих годах.

Обратите внимание! Ожидается, что именно с 2026 года начнется постепенное повышение тарифов.

Как повышение тарифов повлияет на инфляцию

Согласно данным НБУ, отдельным риском для прогноза по инфляции является:

неопределенность со сроками;

неопределенность с величиной корректировки энергетических тарифов.

Более того, повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе усилит инфляционное давление. Кроме того, это обусловит потребность в увеличении субсидий для населения страны.

С другой стороны, длительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ к экономически обоснованным уровням приведет к более низким показателям инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний,

– отметили в НБУ.

Обратите внимание! Так возникнут дополнительные риски для инвестиционного потенциала отрасли, усиление рисков нестабильности на энергетическом рынке, а ценовое давление только откладываться на будущее.